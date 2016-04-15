Астрахань, 15 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Центральном военном округе успешно проведён пуск крылатой ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Ракета условным противником обнаружена не была и достигла учебной цели. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

mil.ru Пуск ракеты

Учения проходили на 4-м государственный центральном межвидовом полигоне (полигон Капустин Яр, Астраханская область). Ракета была пущена по командному пункту условного противника с расстояния 200 км. Ракета большую часть траектории летела на высоте 40−50 км.

«Ракета, изготовленная с применением технологий понижения радиолокационной заметности, не была обнаружена средствами радиоэлектронной борьбы условного противника и успешно поразила цель», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что оперативно-тактический военный комплекс «Искандер-М» разработан в Коломенском КБ Машиностроения (КБМ). Впервые публично «Искандер» представили в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. На вооружение принят в 2006 году. Характеристики Искандер-М: две ракеты на ПУ, дальность стрельбы от 280 км до 500 км. Высота полёта 6−50 км, большая часть обычно проходит на максимальной высоте.