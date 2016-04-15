Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче 24-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся 15 апреля на малой спортивной арене «Петровского», завершилась со счетом 0:1.

spartak.com Матч «Спартак» — «Зенит»

Героем матча стал полузащитник «красно-белых» Владислав Пантелеев, забивший единственный гол на 32-й минуте.

Таким образом, после этого матча московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. Столько же очков у санкт-петербургского «Зенита», занимающего седьмое место.

Молодежное первенство. 24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:1.