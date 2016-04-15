Казань, 15 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Верховный суд Татарии не нашел оснований для отмены решения о продлении ареста учредителю компании «Свей» Рашиду Аитову, сообщает 15 апреля «Реальное время».

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Защитник Аитова, подозревамого в мошенничестве с деньгами дольщиков и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Тамара Овчинникова заявила о том, что нахождение под стражей угрожает жизни ее подзащитного.

«Практически ежедневно нижняя граница давления не опускается ниже 200 единиц — это риск второго инфаркта!», — сообщает адвокат.

Сам Аитов обращался к суду с просьбой избрать ему иную форму пресечения, исключив содержание под стражей.

Ранее, 8 апреля, Савиновский районный суд продлил арест бизнесмена до 11 июля по ходатайству следователя.

Уголовное дело в отношении Рашида Аитова, бывшего ранее депутатом Казанской городской Думы, возбуждено в сентябре 2015 года. Аитова подозревают в хищении 27 млн рублей, уточняет издание «Бизнес Online».