Берлин, 15 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил 15 апреля, что глава ФРГ Ангела Меркель совершит официальный визит в Турцию 23 апреля вместе с высокопоставленными представителями ЕС, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношение Турции к ЕС

Как отметил Зайберт на правительственной пресс-конференции, вместе с Меркель в Турцию отправятся председатель Европейского совета Дональд Туск и первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс.

Визит главы ФРГ пройдет на фоне дипломатической напряженности, вызванной оскорбительным стихотворением, прочитанным комиком Яном Бемерманном в эфире германского телевидения 31 марта.