Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетит с краткосрочным визитом Республику Сербскую (в составе Боснии и Герцеговины). Целью поездки станет расширение экономического сотрудничества города на Неве и сербской республики. Об этом в своем микроблоге 15 апреля сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

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Он напомнил, что договоренность о такой поездке была достигнута между сторонами на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 года.

По словам Кибитова, завтра у Георгия Полтавченко состоятся переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

«В рамках переговоров будут рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Сербской, увеличение товарооборота, расширения линейки экспортируемых и импортируемых товаров», — пишет пресс-секретарь градоначальника.

Кроме того, стороны обменяются опытом в сфере сохранения культурного наследия, обсудят сотрудничество в рамках проекта «Санкт-Петербург и славянский мир» и другие вопросы.

Как добавили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в 2015 году товарооборот города и Республики Сербской составил 27 млн долларов (74-е место среди торговых партнеров северной столицы).

Основные статьи экспорта: поставки продукции машиностроения, сахара и кондитерских изделий, изделий из камня, гипса, цемента, изделий из черных металлов. Основные статьи импорта: закупка фармацевтической продукции, фруктов и овощей, одежды.

Республика Сербская — государственное образование на территории Боснии и Герцеговины, появившееся в результате Дейтонского соглашения в 1995 году. Столица Республики — город Баня-Лука. В сентябре 2015 года Санкт-Петербург презентовал свой туристский потенциал Республике Сербской. в декабре того же года боснийские сербы представили свои туристические возможности в Санкт-Петербурге.

Ранее Петербурга не раз отправлял гуманитарную помощь жителям Республики Сербской.