Москва, 15 апреля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы запретил четырем российским торговым фирмам реализацию парфюмерной продукции, выдаваемой за продукцию известного французского дизайнера обуви Кристиана Лабутена и его компании Christian Louboutin S.A.S., сообщает агенство РАПСИ.

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Также суд принял решение взыскать с компаний 24,2 млн рублей в пользу истца. ООО «ИнтерЛюксПарфюм» выплатит 5 млн руб., ООО «Интерпрестиж Групп» — 17,8 млн руб., ООО «Имидж Парфюм» — 946,8 тыс. руб. и с ООО «Клементина» — 500 тыс. руб.

Ранее иск в суд подал сам Кристиан Лубутен, однако позже суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве соистца его компании. Дизайнер и его фирма требовали с российских юрлиц компенсацию за неправомерное использование принадлежащих ему трех товарных знаков на парфюмерной продукции.

Ответчики себя виновными не признали, заявив, что парфюмерная продукция стороннего производителя был импортирована законно с уплатой таможенных пошлин. Кроме того, представители компаний заявили, что товарный знак истца не похож на маркировку их продукции.