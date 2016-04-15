Астана, 15 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Хозяйственное управление (ХОЗУ) парламента Казахстана удалило со своего сайта сообщение о проведении анализа рынка на приобретение алкогольной продукции после того, как в обществе поднялся ажиотаж.

Симпозиум. Аксели Галлен-Калелла. 1894

ХОЗУ разместило на своем сайте сообщение, в котором говорилось следующее: «Республиканское государственное предприятие «Дирекция административных зданий хозяйственного управления Парламента РК» на праве хозяйственного ведения изучает рынок алкогольной продукции для приобретения спиртного. Госпредприятие просит связаться с ним все компании, которые занимаются продажей крепких напитков».

Далее был представлен список алкоголя, который планировалось закупить. В частности, речь шла о покупке белого полусухого вина — 50 бутылок, белого полусладкого — 50 б., розового полусладкого — 100 б., коньяка марочного (0,5 л) свыше 6 лет выдержки— 50 б., коньяка марочного (0,7 л) свыше 6 лет выдержки — 2500 б., водки объемом 0,5 и 0,75 л — по 2500 бутылок, виски (0,75 л) — 50 б., виски (0,7 л) — 3500 б., а также 100 бутылок шампанского. Итого 11 400 бутылок.

Как подсчитали СМИ, в общей сложности ХОЗУ намеревалось закупить свыше 7,5 тысяч литров элитного алкоголя на сумму более 15 миллионов тенге (3,1 млн руб.)

Данное сообщение, растиражированное местными СМИ, вызвало большой ажиотаж в социальных сетях. Буквально через несколько часов сообщение о закупе алкоголя было удалено с сайта. А пресс-служба ХОЗУ распространила пресс-релиз, в котором пояснила, что в сообщении была допущена ошибка.

«Было опубликовано объявление о проведении анализа рынка алкогольной продукции в целях определения ассортимента и потенциальных поставщиков. Здесь необходимо отметить, что речь о закупе алкогольной продукции не шла. Более того, по поводу количества продукции, анализ рынка проводился на возможное приобретение 519 единиц алкогольной продукции. Количество 11 000 является не корректным. Дело в том, что в ходе публикации на сайте ХОЗУ Парламента РК произошла ошибка, несущая характер человеческого фактора. При копировании материала с веб-портала государственных закупок были допущены ошибки, и данные были искажены — вместо 519 единиц были опубликованы данные об 11 000», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Представители ХОЗУ также добавили, что сумма, которую могли бы направить на закуп алкоголя, не превышает 2,06 миллионов тенге (439 тыс. руб.) и что эти средства были бы выделены не из республиканского бюджета, а из средств, полученных от собственной хозяйственной деятельности.

«По этому вопросу проводится служебное расследование. К виновным в искажении информации будут применены меры дисциплинарные взыскания», — резюмируют в пресс-службе.

В свою очередь казахстанские депутаты в интервью СМИ заявили, что не знают ничего об этих закупках. К примеру, депутат Серик Сейдуманов отметил, что у депутатского корпуса нет потребности в алкоголе.

«Как таковой потребности в для депутатского корпуса нет. Этот госзакуп не предназначен для депутатского корпуса. В моей практике за счет государства никогда никаких алкогольных напитков для депутатского корпуса не выделялось», — отметил он.

Напомним, это уже не первый скандал с участием казахстанских депутатов нового созыва. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутатов, не имеющих собственного жилья, заселили в пятизвездочную гостинцу, стоимость номеров в которой составляла порядка 120 тысяч тенге (25 тысяч рублей) в сутки. Эта информация также вызвала широкую волну критики в казахстанском обществе.

Депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Гульжан Карагусова заступилась за своих бесквартирных коллег и ответила на критику фразой: «Кто как содержится, тот так и работает. И должен это делать».

К слову, ХОЗУ парламента позднее также опровергло информацию о стоимости гостиничных номеров для депутатов. Как сообщала пресс-служба данного ведомства, в соответствии с договором стоимость аренды номера в сутки составила 29 тысяч тенге (6,1 тыс. руб.), что ниже цен некоторых трехзвездочных отелей.