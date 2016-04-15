Париж, 15 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Глава министерства экономики Франции Эммануэль Макрон заявил 15 апреля, что сторонники выхода Великобритании из ЕС ошибаются, полагая, что они могут сохранить торговое соглашение с оставшимися странами ЕС, не отчисляя в бюджет блока, сообщает Reuters.

Mary R Smith Биг Бен

С таким заявлением чиновник выступил в интервью Financial Times, отвечая на вопросы журналистов о том, правильно ли утверждают сторонники выхода, что Великобритания сможет напрямую заключить торговое соглашение с ЕС после выхода.

«Я считаю, что это большое заблуждение. Самым лучшим из возможных торговым соглашением является уже заключенное, особенно то, условия по которому были пересмотрены с другими странами ЕС», — заявил Макрон.