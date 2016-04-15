Вашингтон, 15 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Пентагон начал пересмотр своей политики в области космоса впервые за более чем трёхлетний срок. Этот шаг предпринят для формирования обновлённой основы космической стратегии, сообщает американское интернет-издание SpaceNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Руководство Министерства обороны США внесёт изменения по нескольким направлениям космической стратегии. Например, будет рассмотрен вопрос, как наилучшим образом воспользоваться преимуществами быстро развивающихся коммерческих возможностей и как защитить военные спутники от нападения.

Ситуацию прокомментировал заместитель помощника главы Пентагона по вопросам космической политики Дуга Ловерро. Новые исследования, как утверждает Лаверро, позволили начать пересмотр космической политики Пентагона.

«Сейчас мы работаем над выяснением того, каким образом мы создадим условия, которые усилят, а не воспрепятствуют космическому потенциалу ведомства», — сказал эксперт.