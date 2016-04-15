Вашингтон, 15 апреля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Facebook подвергаются атакам программы, получившей в Сети прозвище «порновирус».

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На страничку пользователя Facebook приходит сообщение от одного из его друзей, содержащее ссылку на порнографический видеоролик.

Прохождение по этой ссылке приводит к взлому профиля и распространению вируса на друзей и знакомых пользователя. Кроме того, сам владелец профиля при заходе в Facebook постоянно натыкается на фото порнографического содержания.

Вероятно, что заражение вирусом происходит при установке расширения, якобы необходимого для просмотра видеоролика.

Разработчики Facebook в настоящее время работают над устранением этого явления, однако не могут ответить на вопрос о происхождении вируса.