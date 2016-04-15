Юрьевец, Ивановская область, 15 апреля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Ивановской области сотрудники МЧС успешно завершили операцию по спасению рыбаков с отколовшейся на Волге льдины, более 100 человек доставлены на берег, говорится в сообщении МЧС РФ.

Ледоход. Станислав Жуковский. 1890-е

Инцидент произошел на Волге в районе населенного пункта Обжериха (Юрьевецкий район) в 100 метрах от берега. На льдине оказалось 112 рыбаков.

Сообщения от очевидцев поступили спасателям в 11:10 мск. Спасательные работы завершились в 12:34 мск, все рыбаки были доставлены на берег.

Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.