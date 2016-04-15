Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Все семь членов экипажа Boeing-737, который потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону в ночь на 19 марта, были трезвы. Это показала экспертиза. В крови пилотов и бортпроводников не нашлось следов ни алкоголя, ни наркотиков, ни других препаратов, способных повлиять на реакцию случае ЧП. Об этом пишет LifeNews со ссылкой на собственные источники.

avia.pro Кабина пилотов в Boeing-737

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Издание информирует о том, что личности всех членов экипажа опознаны с помощью экспертизы ДНК. Кроме того, идентифицированы останки половины пассажиров, находившихся на борту рухнувшего авиалайнера. Тела были условно разделены на две группы, так как у некоторых погибших были множественные переломы и сочетанные травмы, у других — обугливание и следы взрывных травм, которые были получены из-за взрыва топлива. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа в воздушной гавани донской столицы произошла в ночь на 19 марта. Рейс FZ981 авиакомпании FlyDubai вылетел из аэропорта Дубай в Ростов-на-Дону с 55 пассажирами на борту. Обслуживали полёт семь членов экипажа. В результате крушения выживших нет.

В знак уважения погибших от рейса под номером 981 авиакомпания отказалась, заменив его на другой номер. Увековечат память жертв крушения в 2017 году к годовщине трагедии.

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