Каждый год у 150 латвийских детей впервые диагностируют анорексию
Рига, 15 апреля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Среди латвийской молодежи все большую популярность набирают различные диеты, причем заниматься похудением дети начинают очень все раньше, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на результаты опроса, пишет портал Rus.delfi.lv.
Так, например, в 2014 году уже 17% мальчиков в возрасте 11 лет заявили, что практикуют различные диеты, а среди 11-летних девочек этот показатель превышает 25%, и это только официальные цифры, а в действительности же таких подростков гораздо больше.
В свою очередь 40% школьниц уверены, что у них имеется лишний вес, хотя на самом деле эта проблема коснулась 10% из них. Это приводит к тому, что из-за неправильного подхода к питанию и чрезмерного ограничения в еде у детей развиваются анорексия и булимия. В результате ежегодно констатируется порядка 150 новых случаев этих заболеваний. Причем, как отмечает Латвийское телевидение, в действительности это число значительно выше официальных выкладок.