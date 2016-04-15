Рига, 15 апреля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Среди латвийской молодежи все большую популярность набирают различные диеты, причем заниматься похудением дети начинают очень все раньше, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на результаты опроса, пишет портал Rus.delfi.lv.

Умирающий от пытки голодом. Эрик Тейлор. 1945

Так, например, в 2014 году уже 17% мальчиков в возрасте 11 лет заявили, что практикуют различные диеты, а среди 11-летних девочек этот показатель превышает 25%, и это только официальные цифры, а в действительности же таких подростков гораздо больше.

В свою очередь 40% школьниц уверены, что у них имеется лишний вес, хотя на самом деле эта проблема коснулась 10% из них. Это приводит к тому, что из-за неправильного подхода к питанию и чрезмерного ограничения в еде у детей развиваются анорексия и булимия. В результате ежегодно констатируется порядка 150 новых случаев этих заболеваний. Причем, как отмечает Латвийское телевидение, в действительности это число значительно выше официальных выкладок.