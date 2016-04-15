Ярославль, 15 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославле будущие первоклассники не могут попасть в школу по месту жительства. Речь идет преимущественно о популярных в городе учебных заведениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Дело в том, что число мест в первых классах ниже реальной потребности населения. В результате дети, территориально прикрепленные к той или иной школе, могут не попасть в нее. Если речь идет о школе, популярной в городе, шансы будущих первоклассников учиться рядом с домом фактически стремятся к нулю.

В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся с набором первых классов ярославской школы №33 с углубленным изучением математики. Несколько дней у стен образовательного учреждения «дежурила» огромная очередь из родителей будущих первоклассников, но в первые же минуты приема заявлений лимит по документам был исчерпан — шквал заявлений поступил через портал госуслуг.

«Проблема существует не первый год. Причем родители ищут способы попадать в нужные школы на законных основаниях — они просто делают временную регистрацию ребенку, и школа уже не имеет права отказать в приеме. Причем проверки, проводимые участковым уполномоченным полиции, показывают, что все регистрации действительно имели место и были вполне законными», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального детского омбудсмена.

Для некоторых первоклассников проблема территориального закрепления оборачивается другой стороной: например, его порядок может измениться — и дети из одной семьи будут учиться в разных школах. Или ребенок, проживающий в Ярославском районе, не попадет в школу рядом с домом, поскольку она городская, а будет вынужден ездить на учебу за несколько километров.

«Такое обращение поступило от жителя пос. Красный бор Ярославского района. Неподалеку от его дома есть школа — но это городская школа, в Заволжском районе Ярославля. И ребенку предлагают ездить в школу по месту жительства за 8 км от дома на школьном автобусе», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Чиновники и общественники признают: решать проблему необходимо комплексно, и в адрес департамента образования Ярославской области аппарат детского омбудсмена уже направлял предложения о необходимости проработать вопрос по изменению порядка зачисления первоклассников. В настоящий момент дело сдвинулось с мертвой точки. Общественный совет при региональном департаменте образования планирует обсудить эту проблему на заседании 20 апреля 2016 года. Главная задача — постараться решить проблемные вопросы к зачислению в первые классы в 2017 году.

«Общественный совет при департаменте образования начал сбор предложений от жителей области по изменению порядка приема детей в школы. К обсуждению проблемы и поиску путей ее решения мы приглашаем всех родителей, всех неравнодушных жителей региона. Безусловно, простых решений нет. Возможно, потребуются изменения в регламентирующие документы федерального уровня. Но само собой ничего не случится», — отметили в аппарате детского омбудсмена.