Пермь, 15 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Пермском крае два предприятия «Мостострой-12» и «Уренгойдорстрой» создали картель на аукционе по строительству обхода Чусового. К такому однозначному выводу пришла комиссия краевого. «Действия организаций нарушили часть 1 статью 11 Закона о защите конкуренции», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства. Участникам аукциона, нарушившим закон, грозит штраф в размере от одной десятой до половины максимальной суммы контракта. Примечательно, что максимальная цена заявленного контракта составила 1 млрд 944 млн рублей.

es.123rf.com Шахматы

Таким образом, если при расследовании административного дела вина предприятий будет доказана, каждое из них заплатит от 194 до 972 млн рублей штрафа.

Ситуацию прокомментировал и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС Александр Плаксин: «Уже само поведение двух участников на торгах вызывало большие вопросы комиссии. «Уренгойдорстрой» изначально избрал такую стратегию поведения на аукционе, которая не позволила бы им победить. Кроме того, просто невозможно идентично заполнить такой большой объем документов, которые участники обязаны были предоставить в рамках аукционной заявки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в октябре 2015 года две компании заподозрили в сговоре на аукционе. Первое, что смутило краевое УФАС — на аукционе был сделан лишь один шаг — на 0,5%. Компании не торговались, что странно для поведения на рынке дорожного строительства. Но главным аргументом подозрения в сговоре стали документы обеих компаний: заявки обоих участников составлены с одинаковыми ошибками.

А 23 декабря 2015 Арбитражный суд Пермского края отменил итоги торгов на выполнение работ по строительству обхода города Чусового.