Рига, 15 апреля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Аналитики банка Swedbank понизили прогноз роста латвийской экономики на 2016 год с 3,3% до 3%, а прогноз на 2017 год оставлен в размере 3%, сообщает LETA со ссылкой на главного экономиста банка Лию Страшун.

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Из-за падения цен на нефть на 2016 год прогноз средней инфляции снижен до 0,2% с прежних 0,8%, но в 2017 году рост цен может возобновиться из-за стремительного подорожания нефти, и инфляция составит 2,8% (прежний прогноз — 2,3%).

«В создании новых рабочих мест в целом наблюдается стагнация, и в ближайшие два года существенного роста занятости ожидать не приходится. Рост экономики выглядит слишком медленным, чтобы предприятия стали существенно наращивать численность персонала — умеренный рост спроса им удается удовлетворять главным образом за счет роста производительности», — сказала Страшун.

По прогнозам банка, продолжающееся в силу демографии падение предложения рабочей силы постепенно сократит удельный вес ищущих работу с 9,9% в 2016 году до 8,3% в 2017 году, и уровень активности трудоспособного населения продолжит повышаться. Рост зарплат в 1-м квартале 2016 года замедлился, что соответствует прогнозу Swedbank — прирост брутто номинальной заработной платы около 6% в 2016 и 2017 годах. Банк прогнозирует, что в 2016 году рост реальной нетто-зарплаты составит 5,8%, а в 2017 году — 3,1%.

По мнению экспертов, главные риски для экономики Латвии на ближайшую пару лет остаются прежними — слабый спрос на экспортных рынках и нестабильность в мировой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.