Москва, 17 апреля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. О роли музыки в создании мультфильма расскажут сегодня в московском кинотеатре «Пионер». 17 апреля состоится встреча с историком анимационного кино, режиссёром Сергеем Капковым, и показ советских мультфильмов, интересных с точки зрения музыкального оформления. Как сообщают в пресс-службе кинотеатра, мероприятие приурочено к 80-летнему юбилею киностудии «Союзмультфильм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Варежка

Вниманию зрителей будут представлены мультфильмы:

«Варежка» Романа Качанова 1967;

«Бременские музыканты» Инессы Ковалевской 1969;

1969; «Катерок» Инессы Ковалевской 1970;

«Карлсон вернулся» Бориса Степанцева 1970.

О том, чем интересны эти картины, корреспонденту ИА REGNUM рассказал Сергей Капков: «В мультфильмах очень разная музыка. Эти работы — примеры того, как многогранно анимационное музыкальное оформление. «Бременские музыканты» — первый российский анимационный мюзикл, где в основе — только песни, под которые создавались как целые сцены, так и образы отдельных персонажей. «Катерок» — примерно такая же история, где каждая песня — это законченная реприза, анимационный клип, но между ними — лирические мелодии-связки, где главный персонаж — катерок — перемещается от места к месту. «Варежка» — фильм без слов, в нём музыка создает необходимый настрой, иллюстрирует драматические и комические ситуации, подчеркивает характеристики героев. В «Карлсоне» музыка играет вспомогательную роль. Короткие музыкальные репризы, от 12 до 30 секунд, усиливают впечатления от происходящего. Некоторые мелодии для мультфильма были записаны с помощью всего лишь одного-двух музыкальных инструментов».

По словам режиссёра, создатели анимации полагают, что лучший мультфильм — именно музыкальный, то есть вообще без слов. Один из ярких примеров ранних музыкальных мультфильмов — «Фантазия» Уолта Диснея 1940, представляющая собой мультконцерт из девяти номеров, проиллюстрированных сюжетными инсценировками. Музыка для фильма исполнялась Филадельфийским оркестром под руководством дирижера Леопольда Стоковски.

«В отличие от кино игрового, анимация — воплощение человеческих фантазий, которые в реальной жизни невозможны. Оживает ли живопись на экране, оживают ли предметы, бумага, песок, в умелых руках технологии способны пересказать любую историю без диалогов, благодаря только пластике и превращениям. И здесь на первый план выходит музыка, которая выполняет роль рассказчика, расставляя драматургические акценты в нужных местах», — рассказывает Капков.

В СССР музыкальной анимацией была увлечена режиссёр Инесса Ковалевская, создавшая, помимо знаменитых «Бременских музыкантов» и «Катерка», музыкальные мультфильмы «Однажды утром» 1981, «Горный мастер» 1978, «Русские напевы» 1972, «В порту» 1975 и многие другие.

Популярные советские мультфильмы «Фильм, фильм, Фильм» Федора Хитрука 1968, «Контакт» Владимира Тарасова 1978, «Щелкунчик» Бориса Степанцева 1973, «Девочка и дельфин» Розы Зельмы 1979 — также созданы с помощью музыки.

Справка ИА REGNUM :

Сергей Капков — режиссер, журналист, историк анимационного кино, художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар». С 1998 года работает на телевидении, с 2010 — шеф-редактор телепрограммы «Утро России». Капков — автор сценария и режиссер документальных фильмов и сериалов, посвященных отечественной и мировой анимации. Продюсер анимационного фильма «Совы нежные» 2015, отмеченного призами на международных кинофестивалях.