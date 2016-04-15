Москва, 15 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о вовлечении в оборот неиспользуемых сельхозземель, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Законопроект был инициирован депутатами фракции «Единая Россия» во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым, а также членом Совета Федерации Геннадием Горбуновым. Документ был разработан во исполнение тезисов послания президента РФ Федеральному собранию от 2015 года.

ИА REGNUM Здание Госдумы

Предусматривается сокращение с пяти до двух лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Срок сокращается за счет включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок неиспользования такого участка.

Документ устанавливает обязанность собственника земельного участка из земель сельхозназначения, в отношении которого в Едином госреестре недвижимости есть сведения о ненадлежащем использовании земли в течение трех и более лет подряд, приступить к его использованию в течение года с момента возникновения права собственности. Если это требование выполнено не будет, собственник может быть привлечен к административной ответственности. Административная ответственность устанавливается в виде штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тыс рублей, на должностных лиц — от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс рублей, на юрлиц — от 2 до 10% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тыс рублей.

Муниципальным органам предлагается дать право устанавливать повышенную ставку земельного налога на земли сельхозназначения в случае их неэффективного использования.

Если нарушения, связанные с ненадлежащим использованием или неиспользованием земельного участка, не будут устранены в месячный срок, органы власти субъекта РФ обязаны обращаться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. В случае если земля находится в непригодном для сельхоздеятельности состоянии и требует проведения культуртехнических работ, начальная цена участка будет уменьшаться на величину соответствующих расходов, но не более чем на 25%.

Начальная цена земельного участка при проведении повторных публичных торгов по его продажи в случае, если публичные торги признаны несостоявшимися, снижается на 20%.

В случае, если повторные публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, такой земельный участок может быть приобретен в муниципальную собственность по цене, равной 50% от начальной цены земельного участка, заявленной на повторных публичных торгах. Если земельный участок не приобретен в муниципальную собственность, субъект РФ обязан приобрести указанный земельный участок по цене, равной 50% от начальной цены земельного участка, заявленной на повторных публичных торгах.

Признаки неиспользования земель будут определяться подзаконным актом, который в данный момент дорабатывается правительством РФ, отметил в своем выступлении Геннадий Горбунов.

Правительство РФ поддерживает законопроект, в то же время оно отмечает, что реализация положений законопроекта потребует дополнительного финансирования из бюджетов субъектов РФ, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по законодательству Сергей Фабричный («Единая Россия»). Фабричный подчеркнул, что ко второму чтению законопроекта комитетом будут подготовлены поправки о том, что нормы об изъятии земель являются регулирующими и не нарушающими права частной собственности.

Закон будет принят в весеннюю сессию, отметил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»). «Ко второму чтению необходимо внести корректировки, которые бы ужесточали уровень наказания за неиспользованные земли сельхозназначения. Нужно также закрыть все лазейки для перепродаж. Вот поэтому нам так необходим этот закон об изъятии неиспользованных земель сельхозназначения, и он будет принят в эту весеннюю сессию», — сказал Панков.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обратила внимание на то, что при решении проблемы вовлечения сельхозземель в оборот следует также уделить внимание вовлечению в оборот земель сельхозназначения, находящихся в долевой собственности. «Наряду с этим остается нерешенным вопрос с землями сельхозназначения, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, где и сейчас находится много земли сельхозначения. Остается открытым вопрос, связанный со стимулирующими мерами, побуждающие наших производителей заниматься эффективным землепользованием, и которые также необходимо параллельно предусмотреть в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства», — отмечает парламентарий.

Предлагаемые законопроектом решения будут способствовать увеличению площади используемых для осуществления сельхозпроизводства земель, считают авторы законопроекта. Сейчас, по данным Минсельхоза, около 14,5% сельхозземель не используется по целевому назначению.