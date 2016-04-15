Чебоксары, 15 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Чувашии для участия в праймериз на выборах в Госдуму зарегистрированы 30 человек, из них 11 заявителей выдвинулись одновременно и по партийному списку, и по одномандатному округу. Самая высокая конкуренция развернётся среди потенциальных «списочников», где представлены 24 кандидата. На право выдвинуться от Канашского одномандатного округа претендуют 19 заявителей, от Чебоксарского — 16, сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении «Единой России».

ИА REGNUM Агитационные материалы «Единой России»

Отметим, что из числа 30 зарегистрированных участников 11 человек выдвинулись одновременно и по партийному списку, и по одномандатному округу. Самая высокая конкуренция развернётся среди потенциальных «списочников», где представлены 24 кандидата. На право выдвинуться от Канашского одномандатного округа претендуют 19 заявителей, от Чебоксарского — 16.

Среди семи человек, заявившихся на выдвижение только по партийному списку, предсказуемо заявилась депутат Госдумы Алёна Аршинова, которая в 2011 году баллотировалась от Пензенской области, а мандат получила в 2012 году после сложения депутатских полномочий представлявшего Чувашию Константина Косачева. Аршиновой, которая в нижней палате парламента сразу была назначена на руководящую должность — заместителем главы комитета по образованию, приписывают близкие связи с высшим руководством «Единой России», что усилило получение мандата из рук лидера партии Дмитрия Медведева.

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Среди участников праймериз по партсписку обращают на себя внимание директор «Агро-Инноваций» Николай Васильев, ранее работавший ректором сельхозакадемии и чьё скоропостижное увольнение сопровождалось митингами, фигурировавший в скандале с многомиллионными премиями на «Электроприборе» депутат чебоксарского собрания Николай Владимиров и бизнес-омбудсмен Владимир Иванов, чью работу раскритиковали на последнем заседании чувашского правительства депутаты Госсовета, назвав его «государственным адвокатом» за сверхактивное участие в судебных процессах.

В праймериз по Чебоксарском округу заявлен десант из городского собрания депутатов Чебоксар. Помимо упомянутого Владимирова, в праймериз собирается участвовать глава города Леонид Черкесов, который в 2011 году уже проходил эту процедуру. В Чебоксарах и в Шумерле на внутрипартийном голосовании он был третьим, проиграв главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и Константину Косачеву, в Канаше и Новочебоксарске — пятым. Зарегистрирована в качестве участника замглавы города Ирина Клементьева и новоиспечённый издатель региональных еженедельников федеральных изданий Ильяс Калмыков, запомнившийся картинно перевязанной рукой в гипсе на предыдущих выборах. Несмотря на юный возраст, его биография — одна из самых объёмных, а определение «самый» — едва ли не самое часто используемое.

Среди наиболее известных заявленных участников праймериз — глава Минздрава Алла Самойлова (Канашский округ), которая в 2011 году вошла в думский партсписок «Единой России» от Чувашии под третьим номером. Тогда она являлась главным врачом Президентского перинатального центра, членом республиканской Общественной палаты и бессменным партийно-списочным участником всех предвыборных кампаний. В 2011 году после проведения выборов от мандата она отказалась.

Ещё одним «тяжеловесом» по Канашскому округу является лидер чувашских единороссов, вице-спикер республиканского Госсовета Николай Малов. Отметим, что одно из первых выступлений политика в парламенте запомнилось тем, что он перепутал доклады и вместо озвученного вопроса по тарифам рассказывал о ситуации в животном мире, иронично сравнив себя с Брежневым, «который выступал так же, как я». В 2015 году произошёл скандал на всю страну, когда сразу после сентябрьских выборов в родном районе и округе единоросса проигравший кандидат демонтировал детскую площадку. Одна из последних причуд политика — позирование на открытии памятника в виде дуба в честь Года человека труда.

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Зарегистрировались для участия во внутрипартийном голосовании и три бывших участника прошлогоднего праймериз на пост главы Чувашии: директор чебоксарской гимназии № 5 Инна Исаева, председатель чувашского отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев, предприниматель Алексей Львов. Из других претендентовможно выделить председателя Общественной палаты Чувашии, руководителя колледжа Алексея Судленкова, журналиста Альберта Ильина, правозащитника Алексея Глухова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Чувашии в праймериз для выдвижения в Госдуму участвовали 28 человек. В региональную группу федерального списка «Единой России» вошли семь человек. Его возглавил руководитель Чувашии Михаил Игнатьев, за ним шёл на тот момент депутат Госдумы москвич Константин Косачев, под третьим номером была Алла Самойлова. Четвёртым номером в списке шёл главный федеральный инспектор по Чувашии Руслан Тихонов, который появился неожиданно — не участвуя в праймериз, а воспользовавшись известным узкому кругу единороссов «правом самовыдвижения». Пятым номером был генеральный директор «Вурнарского мясокомбината» Юрий Попов, который затем стал спикером Госсовета Чувашии. Шестое место занимала серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, седьмым номером был москвич Александр Баранов. Иванова и Баранов участвовали в праймериз от «Народного фронта».

В Госдуму прошли Тихонов и Косачев, последнего затем сменила Алёна Аршинова. От оппозиции в нижнюю палату парламента прошли лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов и руководитель чувашской «Справедливой России» Анатолий Аксаков.