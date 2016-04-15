Берлин, 15 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что глава ФРГ Ангела Меркель объявит 15 апреля о том, какое решение её правительство примет относительно запроса Турции о привлечении к ответственности германского комика, оскорбившего главу Турции, сообщает Associated Press.

Станчик. Ян Матейко. 1862

Напомним, в Анкаре потребовали, чтобы в отношении сатирика Яна Бёмерманна, который 31 марта прочитал в эфире германского телеканала ZDF стихотворение, оскорбляющее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, возбудили уголовное дело.

Первое лицо Турции оскорбили ремарки сатирика, который обвинил Эрдогана в притеснении курдов, христиан и преследовании журналистов, а также допустил несколько высказываний о личности самого президента Турции.