Кингисепп, Ленинградская область, 15 апреля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Житель города Кингисепп Ленинградской области осужден за экстремистское преступление, которое он совершил почти два года назад в сети Интернет. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

Сетевой экстремист

Как установлено судом и следствием, 3 июля 2014 года молодой человек разместил в сети публикации, содержащие оскорбительные и угрожающие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности к группе лиц, проживающих в Кингисеппе.

В отношении 23-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе).

«Молодой человек вину в совершении указанного преступления признал, раскаялся в содеянном, активно сотрудничал со следствием, по месту проживания и работы характеризуется положительно», — отметили в органах СКР по Ленобласти.

В связи с этим суд счел возможным не лишать молодого человека свободы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Добавим, что по части 1 стать 282 УК РФ ему грозило до двух лет лишения свободы.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге по двум экстремистским статьям былв осуждена активистка ряда националистических и экологических организаций Дина Гарина. В июне 2015 года девушка на своей странице в соцсети разместила материал, в котором содержались выражения, побуждающие к совершению насильственных действий, а также направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности. Суд признал ее виновной, однако ограничился назначением условного наказания.