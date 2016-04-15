Ставрополь, 15 апреля, 2016, 13:42 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае выделен участок земли многодетной семье, обратившейся с вопросом к президенту Владимиру Путину во время «прямой линии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Семья Марины Соламатиной получит землю в черте города Невинномысска. Об этом отчитались власти города перед губернатором региона.

С Мариной Соламатиной согласовано выделение участка для индивидуального жилищного строительства по улице Рождественской, и оформлен договор аренды участка.

Отметим, что будут внесены в региональное законодательство изменения, упрощающие процедуру получения многодетными семьями земель. Дума Невинномысска обратилась в думу Ставропольского края с инициативой исключить требования к многодетным семьям предоставлять документы о нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Напомним, 14 апреля во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным был озвучен вопрос многодетной семьи со Ставрополья. Женщина жаловалась, что у нее «отобрали выделенный ранее участок земли из-за того, что она не может собрать документы о нуждаемости семьи, как того требует региональный закон.

Президент высказал мнение, что все многодетные семьи должны получать землю под строительство жилья, и пообещал разобраться в этой ситуации совместно с главой региона. В свою очередь, губернатор Ставропольского края пообещал взять на контроль этот вопрос и рассказал, что в регионе планируется упростить порядок постановки на учёт многодетных семей.

Мать троих детей Марина Соламатина рассказала накануне, что получила землю, расположенную практически в четырех км от социальной инфраструктуры, а теперь ей трудно собрать документы о том, что семья нуждается в земле. Двое ее сыновей ходят в школу, а младшая дочь в детский сад, и им нужен участок, обеспеченный социальной инфраструктурой. Женщина уже заказала проект будущего дома.