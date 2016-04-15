Москва, 15 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Кремль принес извинения за слова российского лидера Владимира Путина о том, что немецкая газета Suddeutsche Zeitung имеет отношение к американской компании Goldman Sachs. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bundesarchiv, Bild Немцы читают газету «Sueddeutsche Zeitung». 1946

«Это, скорее, ошибка наша, тех, кто готовил, — сказал представитель Кремля. — Тут, наверное, скорее, моя ошибка, тех, кто готовил на этот счет справочные бумаги. Там действительно была непроверенная информация, лишний раз не перепроверили и предоставили ее президенту в части собственников Suddeutsche Zeitung».

Песков добавил, что власти РФ уже принесли свои извинения изданию Suddeutsche Zeitung.

14 апреля ходе «прямой линии» Путин заявил, что собственниками немецкой газеты Suddeutsche Zeitung является американская финансовая компания Goldman Sachs.

«Первая информация об офшорах появилась в Süddeutsche Zeitung, — сказал президент. — А она входит в корпорацию Goldman Sachs. А это американская компания».

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