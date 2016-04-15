Кострома, 15 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Костромской области с начала 2016 года было зарегистрировано 10 случаев бешенства животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям 15 апреля, последний из них был зафиксирован в поселке Красное-на-Волге.

Mr.TinDC Агрессивная собака

В Красном-на-Волге бешенством заразилась домашняя собака. Она убежала от хозяев и покусала двух человек. Животное усыпили, и при лабораторном исследовании патматериала был положительный результат на бешенство. Для проведения эпизоотологического обследования места, где нашли больное животное, управление ветеринарии создало специальную комиссию. Она определит границы очага заболевания.

«Управление ветеринарии Костромской области просит жителей региона быть предельно внимательными при обнаружении домашних и диких животных с неестественным поведением и признаками бешенства. Это позволит избежать распространения заболевания», — сообщает пресс-служба областной администрации. Домашние животные должны быть зарегистрированы в государственных ветеринарных учреждениях, привиты против бешенства и иметь сертификат, подтверждающий иммунизацию. Также опасность представляют контакты с дикими животными, в том числе грызунами.

Также, по данным Россельхознадзора, бешенство обнаружено и в соседнем регионе: около села Сеготь Пучежского района Ивановской области подтверждено наличие бешенства и дикой лисы.