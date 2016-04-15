Москва, 15 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) в сентябре 2016 года приедут в Россию проверять ход подготовки к чемпионату мира, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на руководителя подразделения ФИФА по проведению чемпионатов мира Кристиана Унгера.

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Совместная делегация ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» с 4 по 14 апреля посетила спортивные объекты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары, Екатеринбурга и Сочи. По итогам поездки министр спорта РФ Виталий Мутко в Москве встретился с руководителем подразделения ФИФА по проведению чемпионатов мира Кристианом Унгером.

По словам Унгера, было проведено совещание с Виталием Мутко, на котором обсудили детали подготовки к чемпионату. Он также сообщил, что следующий визитего подразделения в Россию состоится в сентябре 2016 года.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 российских стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Саранске и Сочи.