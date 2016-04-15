Челябинск, 15 апреля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. С приходом тепла в Челябинской области активизировались клещи. Только за неделю укусам коварных и голодных членистоногих подверглись четверо южноуральцев. Как сообщили 15 апреля в региональном Роспотребназоре, несмотря на то, что нынче из-за обильного снежного покрова клещи начали проявлять активность позже чем обычно, первый укус был зарегистрирован уже во второй половине марта.

Клещ

«Активность клещей нынче, действительно, началась несколько позже. Так прошлом году за этот же период времени от укусов пострадали уже 23 человека, в том числе 11 детей. Нападение клещей отмечены в Кусинском, Копейском, Красноармейском, Сосновском, Челябинском муниципальных образованиях. В связи с более поздним пробуждением, мы допускаем и более резкий рост активности клещей», — прокомментировала заместитель руководителя челябинского Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Также представитель ведомства отметила, что ежегодно на территории области регистрируется более 15 — 20 тысяч укусов клещом. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Основным способом защиты от заражения перечисленными вирусами врачи считают прививку. В связи с этим уже полтора месяца на территории Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. Всего за это время было привито 38 тысяч 700 человека, в том числе 13 тысяч 690 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3 — 4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2015 году. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году первый укус клеща был зафиксирован уже в конце февраля. Также в последние годы увеличилось число пострадавших на садовых участках и в жилой зоне. Так каждый пятый пострадал от укуса клеща в городской черте, а каждый восьмой — на своем садовом участке.

Кроме того, в прошлом году в первую же неделю апреля в медицинские учреждения с жалобами на укус клеща обратились 40 человек, почти половина из которых дети. Данный показатель превысил результат 2014 года практически на 50%.