Москва, 15 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Выселение библиотеки Данте Алигьери в Москве сами библиотекари назвали рейдерским захватом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данте. Доменико ди Микелино. 1417

Как сообщается на официальном сайте библиотеки Данте, работники просят защитить библиотеку. «Выгнать библиотеку собирается Следственный комитет России, хотя помещение находится в собственности города Москвы», — поясняется в сообщении.

Работники учреждения культуры отметили, что такого рода покушение на библиотеку происходит уже не первый раз. «Как и прежде руководство умеет только разрушать. Помогите сохранить очаг русской культуры для рядовых граждан страны. Остановите беспредел!» — призывают в библиотеке.

Напомним, по решению департамента культуры библиотека Даньте Алигьери в ЮЗАО Москвы должна быть выселена до 1 мая 2016 года. В здание по адресу улица Строителей, 8, корп. 2 переедет Следственный комитет РФ.