Библиотека Данте Алигьери о выселении: «Остановите беспредел!»
Москва, 15 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Выселение библиотеки Данте Алигьери в Москве сами библиотекари назвали рейдерским захватом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщается на официальном сайте библиотеки Данте, работники просят защитить библиотеку. «Выгнать библиотеку собирается Следственный комитет России, хотя помещение находится в собственности города Москвы», — поясняется в сообщении.
Работники учреждения культуры отметили, что такого рода покушение на библиотеку происходит уже не первый раз. «Как и прежде руководство умеет только разрушать. Помогите сохранить очаг русской культуры для рядовых граждан страны. Остановите беспредел!» — призывают в библиотеке.
Напомним, по решению департамента культуры библиотека Даньте Алигьери в ЮЗАО Москвы должна быть выселена до 1 мая 2016 года. В здание по адресу улица Строителей, 8, корп. 2 переедет Следственный комитет РФ.