Киев, 15 апреля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ полностью взяли под контроль поселок Широкино на юге Донетчины (Мариупольское направление). С таким заявлением выступил назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доклад о взятии посёлка

«Украинские военные сегодня полностью контролируют Широкино. Такую новость ребята сообщили вчера, когда вечером наведался к месту их расположения», — отмечает Жебривский.

По его словам, украинские войска готовы противостоять диверсионно-разведывательным группам противника. При этом чиновник отметил, что еще в марте силы «АТО» держали под контролем только половину поселка.

В свою очередь, 15 апреля пресс-центр штаба «АТО» сообщает, что вчера под Докучаевском украинские военнослужащие остановили наступление ВС ДНР и даже подбили БМП-1 противника.

«14 апреля около 19:00 с целью поразить наши огневые точки противник с боевой машины пехоты обстрелял украинских защитников. А уже за сорок минут несколько их отделений пехоты под прикрытием двух БМП-1 пошли в наступление на украинские позиции вблизи Новотроицкого», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в феврале пресс-офицер ВСУ в секторе «М» Александр Киндсфатер сообщал, что ВС ДНР полностью покинули пос.Широкино. Тогда отмечалось, что украинские солдаты начали разминирование территорий и ликвидацию взрывоопасных предметов. Также подчеркивалось, что в населенном пункте были установлены камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ.