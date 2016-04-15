Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Дорожный фонд Камчатки, который сейчас составляет 2,1 миллиарда рублей, благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина, озвученной во время ежегодной Прямой линии, может увеличиться, по предварительным подсчетам, на 85 миллионов рублей. Это, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр финансов края Сергей Филатов, произойдет если все же один рубль из двух, на которые повысили акцизы на топливо, будет оставаться в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

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По словам собеседника агентства, Фонд вырастит на такую, с первого взгляда небольшую сумму, потому что в регионе малая плотность населения, по сравнению, например, с субъектами центральной России. В связи с этим и меньший объем продаж топлива, поэтому и сумма всего, по предварительным подсчетам, 85 миллионов рублей, но и такой добавке здесь рады. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы стараемся не снижать взятые темпы дорожных работ, планов по развитию транспортной сети региона много, поэтому на счету каждый рубль», — отметил Сергей Филатов.

Сейчас Дорожный фонд Камчатки складывается из 1 миллиарда 70 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета, плюс 1 миллиард 44 миллиона рублей — из федерального. «Средства краевого бюджета будут направлены на ремонт и восстановление дорог регионального значения, завершение строительства новых проездов в Петропавловске-Камчатском, а также реализацию мероприятий по благоустройству районных центров. Финансирование из федерального бюджета предусмотрено на реконструкцию мильковской трассы и строительство автозимника продлённого действия «Анавгай-Тигиль» — пояснили в Минстрое края.

Как сообщало ИА REGNUM, дороги в Петропавловске-Камчатском наравне с проездами в Якутске и Ульяновске признаны самыми «провальными» в стране. Как заявили в ОНФ, где составили рейтинг «Оценим качество дорог», трассы в камчатской столице, в большинстве своем не соответствуют ГОСТам. В ходе рейда общественники отметили, что состояние «красной линии» в Петропавловске относительно благополучно, однако малейшее отклонение от центральной ветки, открывает совершенно другую картину — яма на яме.