Ньон, Швейцария, 15 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В полуфинале Лиги чемпионов ФК «Реал Мадрид» встретится с английским «Манчестер Сити». Такой результат дала жеребьёвка, прошедшая сегодня, 15 апреля, в городе Ньоне (Швейцария).

uefa.com «Реал Мадрид» с кубком Лиги Чемпионов

Первая встреча команд состоится в 26/27 апреля в Великобритании. Ответный матч пройдёт в Испании ¾ мая.

Команда, победившая в полуфинале, будет участвовать в финале, намеченном на 28 мая в Милане. Победившая команда станет номинальным хозяином финала.

Другая пара команд-соперников по полуфиналу — это ФК «Бавария» (Мюнхен) и ФК «Атлетико» (Мадрид).

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