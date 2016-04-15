Казань, 15 апреля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Казани следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы на спортивной базе «Динамо», сообщает Следственный комитет РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». О причинах трагедии пока не сообщается.

Напомним, 15 апреля жертвами перестрелки на спортивной базе стали три человека, в том числе зачинщик инцидента. Также погиб замдиректора базы — сотрудник МВД. Два человека ранены, они находятся в больнице.