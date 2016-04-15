Ярославль, 15 апреля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей впервые организует масштабную экспозицию своей коллекции жанровой и исторической живописи. На выставке представлены как широко известные мастера: Николай Ге, Виктор Васнецов, Иван Куликов, Николай Самокиш, Иван Архипов, так и художники, незаслуженно забытые потомками, сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Картина жизни, жизнь в картине» составлена из 37 произведений: 31 живописное полотно, 3 графических листа, 3 скульптуры. Самое известное произведение — авторское повторение работы Николая Ге «Петр Первый допрашивает царевича Алексея» из собрания Рыбинского музея-заповедника.

Девятнадцатое столетие в искусстве по праву можно назвать веком жанровой живописи, причем исторические сюжеты считались приоритетным направлением. Акцент в академической традиции ставился на обозначении значимости события и главных исторических персонажей. Передвижники практиковали противоположный подход: переломные моменты истории показывались через жизнь простых людей и их эмоциональное восприятие происходящего.

На стыке бытового и исторического жанров во второй половине XIX столетия зародился историко-бытовой жанр. Чаще всего это костюмированные сцены, показывающие не исторические факты, а представление о них самого художника.

Все эти жанры и будут представлены на выставке «Картина жизни, жизнь в картине».