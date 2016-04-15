Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Традиционное ралли вокруг Ладожского озера «Ладога-Трофи» в этом году отметит своё 20-летие. Новинкой юбилейных соревнований станет то, что к ним впервые будут допущены велосипедисты. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, при поддержке которого проводится гонка.

ladoga-trophy.ru «Ладога-Трофи»

Трофи-рейд заключается в преодолении труднопроходимых участков, обычно в лесной или болотистой местности, на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах и квадроциклах. Машины, участвующие в трофи-рейде, должны быть специально подготовлены.

В этом году на старт выйдут более 250 российских и зарубежных экипажей. По лесным дорогам и бездорожью Ленинградской области и Карелии экипажам предстоит преодолеть 1200 км. Причем 200 км пути будут представлены специальными участками, «призванными испытать экипажи на выносливость и стремление к победе», отметили в комитете по печати.

Что же касается участников ралли на велосипедах, то им предложат преодолеть специальные участки пути: песок и камни, скалы и грейдер, вырубки и заболоченные территории.

Гонка «Ладога-Трофи» пройдёт 28 мая — 5 июня 2016 года. Торжественный старт состязаний будет дан на Исаакиевской площади Санкт Петербурга. Соревнования пройдут в категориях «SPORT», «ADVENTURE» и «Grand-TOURISM».