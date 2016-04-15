Тель-Авив, Израиль, 15 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Анализ недавно найденного клада с фрагментами записей на древнееврейском языке позволил ученым пересмотреть возраст Библии, сообщает The Guardian.

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1857

Ученые из Университета Тель-Авива, используя методы анализа почерка, применяемые спецслужбами, определили, что записи клада принадлежат шести разным авторам и датируются примерно 600 годом до нашей эры. Эти данные свидетельствуют не только о широком распространении грамотности в Древнем Израиле, но и о том, что большая часть книг Пятикнижия, называемого Библией или Танахом, была написана задолго до Моисея и Вавилонского пленения.

В иудейской и христианской религиозной традиции автором Пятикнижия считается пророк Моисей. Сейчас наука считает, что Пятикнижие (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) было собрано из различных записей во время Вавилонского пленения евреев (с 598 по 539 год до нашей эры).

Однако теперь археолог Израиль Финкельштейн считает, что Пятикнижие, а также книги Царств были написаны еще до начала завоеваний вавилонского царя Навуходоносора II.

Танах — еврейское название Библии. Он включает в себя только книги Ветхого Завета. Ученые полагают, что большинство книг Танаха синтезированы из разных книг, которые много раз переписывались вплоть до II века до нашей эры.