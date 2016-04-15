Москва, 15 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Российские туроператоры отмечают рост спроса на Вьетнам, который становится популярным направлением пляжного отдыха среди граждан России. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, сообщили в Ростуризме.

pixabay.com Туристические места во Вьетнаме

«Вьетнам активно развивает туристическую инфраструктуру и предлагает сервис высокого уровня по доступным ценам. Кроме того, благодаря климатическим условиям, у него появилась хорошая возможность для выхода с новыми предложениями на российский рынок», — отметил Корнеев.

По данным Росстата, в 2015 году во Вьетнам из России было совершено 263,4 тыс. поездок, что на 6% ниже показателей 2014 года. Однако начиная с последних месяцев 2015 года туроператоры отмечают рост спроса на направление. А, согласно информации за 12 апреля проекта «Турбарометр», за неделю (4−10 апреля) турпоток из России во Вьетнам вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, после «закрытия» для жителей России массовых туристических направлений — Турции и Египта — заметно оживился вьетнамский туристический рынок. По данным АТОР, в новогодние праздники рост запросов от потенциальных российских туристов показали Индия, Таиланд и Вьетнам.

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Отметим, в 2015 году Вьетнам принял около 130 тысяч российских туристов. А в 2009 году их было 50 тысяч.