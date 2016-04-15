Калуга, 15 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Заседание территориальной общины «Площадь Московская» состоялось 14 апреля в Калуге.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в заседании приняли участие заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев, глава городского самоуправления областного центра Александр Иванов, председатель общины — заместитель председателя городской Думы Сергей Павлов, а также специалисты управления по работе с населением.

Председатель ТОС Сергей Павлов выступил с докладом об итогах работы в 2015 году и планах на текущий год.

«Именно община стала тем локомотивом, который ведет за собой самых активных, неравнодушных жителей, — отметил Сергей Павлов, — в 2015 году мы работали по нескольким направлениям. По нашей инициативе в прошлом году 400 ветеранов в канун Дня Победы получили продуктовые наборы. В 2015 году удалось привести в порядок проезды и дворовые территории домов № 228 по улице Московская, № 17 по улице Билибина и № 10 по улице Глаголева. Выполнен большой объём работ по ямочному ремонту во дворах, на территории общины были установлены тренажёры и детские городки. Нам удалось провести ряд мероприятий по благоустройству, озеленению и очистке территории. Огромное спасибо жителям, которые самостоятельно украшают свои дворы: разбивают клумбы, сажают цветы и ухаживают за ними. Совместно с управляющими компаниями мы регулярно проводим субботники, в прошлом году их прошло более шестидесяти».

Глава городского самоуправления Александр Иванов также отметил значительный вклад активистов общины в дело благоустройства и озеленения.

«Калуга меняется в лучшую сторону в том числе и благодаря активной жизненной позиции членов территориальных общин, — подчеркнул Александр Иванов, — активисты ТОС «Площадь Московская» участвовали в работах по благоустройству и озеленению, приёмке работ по асфальтированию, заботились о ветеранах и инвалидах. Хочу от всей души поблагодарить их за плодотворный труд и неравнодушное отношение к родному городу!»

Обсуждались на заседании и предстоящие выборы депутатов Государственной Думы. Глава города призвал членов общины принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании, которое пройдёт в Калуге 22 мая.

«В своём недавнем выступлении на прямой линии, президент Владимир Путин отметил, что «Единая Россия» играет важную роль в деле сохранения социально-экономической и политической стабильности в стране. Важным стабилизирующим фактором является «Единая Россия» и в нашем регионе. В мае пройдёт открытое предварительное голосование, принять участие в котором смогут практически все калужане. Для кандидатов праймериз станет серьёзным политическим экзаменом и по его результатам на выборы в Государственную Думу будут выдвинуты самые достойные кандидаты, пользующиеся поддержкой избирателей».

Активистам общины были вручены почётные грамоты и благодарственные письма. Также в ходе заседания был избран Совет общины.