Липецк, 15 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Липецкой области фестиваль исторической реконструкции «Русборг» пройдет с 5 по 9 мая рядом с поселком Елецкий на берегу реки Быстрая Сосна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, организаторами мероприятия выступили военно-исторический клуб «Копье» при поддержке управления молодежной политики региона и регионального Центра событийного туризма.

Похороны знатного руса. Генрих Семирадский. 1892

Реконструкторы построят средневековый лагерь, организуют ярмарку народных промыслов и мастер-классы по кузнечному, гончарному и прочим ремесленным искусствам, а также будут участвовать в спортивных состязаниях.

В 2015 году «Русборг» стал главной туристической достопримечательностью Липецкой области по результатам онлайн-опроса, проведенного региональным Центром развития туризма. Его посетили более 20 тыс. зрителей. По итогам последних лет «Русборг» удерживает позиции второго по величине в Европе из всех, что посвящены реконструкции раннего средневековья. По мнению главы региона Олега Королева, нравственное, патриотическое воспитание невозможно, если молодые люди черпают знания о своей родине только из интернета и средств массовой информации. «Юноши и девушки должны прикасаться к истории и национальной культуре вживую. Именно такую возможность и дает участникам и зрителям фестиваль», — считает Королев.