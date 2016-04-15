Калуга, 15 апреля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года в Калужской области действует региональный закон «О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году».

zskaluga.ru На заседании комитета по социальной политике областного парламента обсудили о плате за капремонт

Как сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области. собственники квартир, проживающие в регионе в возрасте 70 лет и старше могут рассчитывать на компенсацию выплат за капремонт в размере 50%. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, полагается 100% компенсация. Для возмещения выплат пенсионерам необходимо однократно предоставить в органы соцзащиты пакет необходимых документов и, коихНа сегодняшний день в области проживают более сорока тысяч граждан в возрасте 70−80 лет, имеющих право на компенсацию. В калужском регионе, по информации министра труда и соцзащиты области Павла Коновалова, данные на них уже собраны и сейчас ведется обработка всех документов. По завершении работ региональное министерство труда и социальной защиты произведет назначение этих выплат. В мае, как полагает министр, компенсации уже начнут выплачивать. На эти цели будет расходоваться не менее 79 миллиона рублей в год.

Эту ситуацию обсудили 14 апреля на расширенном заседании комитета по социальной политике областного парламента под руководством депутата Натальи Логачевой.

Основной темой заседания стало обсуждение вопроса о реализации областного закона, касающегося предоставления мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт в 2016 году пожилым гражданам, достигшим 70−80-летнего возраста.

Открывая заседание, Наталья Логачева отметила, что областные парламентарии приняли закон одними из первых в Российской Федерации. В настоящее время такие правовые акты действуют только в 19 регионах страны.

«Закон Калужской области вступил в силу с 1 января 2016 года, а порядок предоставления льгот был разработан в марте текущего года, — сообщила Наталья Логачева. — Сейчас к нам поступает много обращений от граждан, касающихся порядка его реализации и возможности получения компенсации».

Министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов в своем докладе отметил, что для предоставления компенсации на оплату взносов за капитальный ремонт пожилым гражданам, проживающим в регионах РФ, из федерального бюджета будет выделено более 4 млрд. рублей. Министр подчеркнул, что льготы по оплате взноса на капитальный ремонт, будут предоставляться, начиная с 1 января 2016 года, в том случае, если гражданин ежемесячно осуществляет необходимые платежи, и не имеет задолженностей.

Наталья Логачева отметила, что люди не всегда понимают, что сначала им необходимо оплатить взносы на капитальный ремонт, а уже затем им будут компенсированы понесенные расходы. Для решения этой проблемы, по мнению депутатов, необходимо более активно проводить разъяснительную работу среди жителей области.