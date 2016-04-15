Рыбинск, Ярославская область, 15 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. 15 апреля рыбинский филиал банка «БФГ-кредит» возобновляет выплату пенсий и социальных выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города со ссылкой на временную администрацию кредитного учреждения.

«С 15 апреля во всех офисах банка будет производится выплата пенсий и социальных пособий за прель 2016 года. В субботу отделения банка будут работать, воскресенье — выходной. «БФГ-кредит» принес свои извинения за приостановку выплат», — сообщили ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Пока речь идет только о пенсиях и социальных выплатах. О возобновлении других операций банком будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ранее, рыбинский филиал банка «БФГ-кредит» приостановил все операции 12 апреля, в том числе выплату пенсий 2939 жителям Рыбинска и Рыбинского района». Ранее Банк России назначил в банк временную администрацию.