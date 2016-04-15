Краснодар, 15 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Краснодаре обкатывают новый электротранспорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 15 апреля, накануне новый трехсекционный трамвай «Витязь» впервые вышел на маршрут № 5. По этому маршруту — из микрорайона Пашковского до ул. Солнечной — он будет курсировать в течение недели. Затем такое же время будет ходить по маршруту № 2 — от ул. Декабристов до автовокзала «Южный».

krd.ru Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь»

На базу Восточного трамвайного депо «Витязь» прибыл 9 апреля. Трамвай вмещает до 320 пассажиров. Он состоит из трех сообщающихся частей, в салоне модно воспользоваться беспроводным интернетом, установлены камеры видеонаблюдения. Нескольких дней транспорт проходил обкатку трамвайных путей и контактной сети в ночное время. Управлять трамваем доверили водителю с многолетним стажем Надежде Хомяковой.

Вместе с пассажирами одним из первых новый электротранспорт оценил и мэр города Владимир Евланов, проехав от остановки «Восточное трамвайное депо» до остановки «Стадион «Кубань». Горожане отметили удобство и комфорт нового трамвая и высказали градоначальнику пожелание, чтобы таких современных вагонов в столице Кубани стало как можно больше.

В тот же день Владимиру Евланову представили и современный троллейбус модели 6281 «Адмирал», произведенный в Твери компанией «Транспортные системы». Новый низкопольный троллейбус приспособлен для маломобильных граждан, оснащен системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС. Одновременно в нем могут проехать до 96 человек, максимальная скорость составляет 70 км в час. Новый троллейбус прибыл в Краснодар для прохождения испытаний.

Добавим, что уже в этом году новые трехсекционные трамваи «Витязь» начнут собирать в Краснодаре. Соответствующее соглашение о намерениях накануне подписали директор МУП «КТТУ» Алексей Князев и президент ООО ПК «Транспортные системы» из Твери Феликс Винокур.

Сборку нового электротранспорта планируется производить в мастерских по ремонту подвижного состава МУП «КТТУ», где в настоящее время производится капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов и троллейбусов. На первом этапе в кубанской столице предполагается выполнять около 10% сборки трамваев, на втором — до 25% работ, а в дальнейшем еще увеличить объем работ. В планах — в течение двух лет выйти на проектную мощность 12−24 трехсекционных трамвая в год.

Как пояснил Алексей Князев, запуск проекта по крупноузловой сборке в Краснодаре позволит за три-четыре года значительно обновить подвижной состав, создать новые рабочие места, увеличит налоговые отчисления предприятия в бюджет. В перспективе на базе мастерских «КТТУ» планируется производить современные трамваи для других городов России. Директор «КТТУ» добавил, что сборка первого в Краснодаре «Витязя» завершится в конце 2016 года.

МУП «КТТУ» — основной транспортный оператор Краснодара, в парке которого числится 600 единиц подвижного состава. Компания осуществляет пассажирские перевозки по 15 трамвайным, 14 троллейбусным и 28 автобусным маршрутам. В 2015 году транспортом предприятия было перевезено почти 125 млн пассажиров.

Справка: Трамвай 71−931 «Витязь» — низкопольный, приспособлен для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья, оборудован системой обогрева салона, экономичен в плане потребления электроэнергии. Салон оснащен и системой кондиционирования. Скорость трамвая — 75 км/час, срок эксплуатации — 30 лет.