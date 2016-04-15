Москва, 15 апреля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила журналистам 15 апреля, что в базовый сценарий развития экономики на 2016 год Банк России заложил среднюю цену нефти в $30 за баррель.

lahora.com.ec Добыча нефти

По ее словам, этот прогноз остается пока самым разумным для реализации денежно-кредитной политики в условиях волатильности на рынке. Она отметила, что в рисковый сценарий регулятор заложил цену на нефть в $25 за баррель.

Юдаева пояснила, что для реализации «консервативного сценария» (базового прогноза) достаточно много объективных предпосылок. Прогноз в $30 за баррель позволит достичь целей и «не дергаться во все стороны в зависимости от ситуации на рынке», подчеркнула она.

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство РФ уточненный макроэкономический прогноз на 2016 год и сценарные условия развития экономики на 2017−2019 годы.

В базовую, как и в целевую версию прогноза министерства, заложена среднегодовая цена нефти в 2016 году в $40 за баррель с ростом до $45 в 2017-м и до $50 — в 2018—2019 годах.