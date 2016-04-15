Москва, 15 апреля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Кремль отслеживает ситуацию на местах после проведения «Прямой линии с президентом». Об этом 15 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это все отслеживается, мы получаем информацию непосредственно от тех ведомств, региональных и муниципальных органов власти», — сказал Песков.

При этом он призвал журналистов не рисовать всё в черных красках, поскольку «люди работают, и, разумеется, случаются недоработки», потому что «страна большая, объем большой, но главное, что проявляется готовность оперативно исправлять».

Вместе с тем, он признал наличие непрофессиональных чиновников: «Но в семье не без урода, есть и совершенно безучастные, есть абсолютно нерациональные, непрофессиональные работники. Такое тоже есть. Но не нужно все красить в черные цвета».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провёл традиционную «Прямую линию» с населением РФ. Глава государства отвечал на вопросы граждан РФ в течение более чем трёх с половиной часов. Мероприятие началось традиционно — в полдень. В зале собрались как рядовые граждане РФ, так и деятели культуры, науки, политологи, бизнесмены.