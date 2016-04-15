Москва, 15 апреля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Японская компания Subaru объявила о старте продаж нового универсала Outback на автомобильном рынке РФ. Как сообщают Авто.Вести.Ru, транспортное средство предлагается исключительно с полным приводом и бесступенчатым вариатором, моторами объемом 2,5 л мощностью 175 лошадиных сил, а также 3,6 л на 260 лошадиных сил.

subaru.ru Subaru Outback

Стоимость Subaru Outback начинается от 2 499 900 рублей. В базовую комплектацию входят 6 подушек безопасности, зеркала с электроприводом складывания и встроенными светодиодными указателями поворота, круиз-контроль, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и др.

Отметим, что главные обновления данного транспортного средства заложены в комплектациях — 2.5i-S ZR (2 694 900 руб.) и 3.6R-S ZO (3 449 900 руб.).