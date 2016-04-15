Якутск, 15 апреля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков принял участие в заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном обсуждению проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», и внес конструктивные предложения от республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации

Заседание Совета, на котором состоялось предметное обсуждение проекта закона, подготовленного рабочей группой правительства Российской Федерации, провел председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ, сенатор от Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров. Республику также представляли член Совета Федерации Александр Акимов, и.о. первого заместителя председателя правительства — министра экономики Республики Саха (Якутия) Александр Стручков.

Напомним, на состоявшемся в ноябре 2015 года совместном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам Арктики было принято решение о необходимости приступить к разработке специального закона о социально-экономическом развитии Арктической зоны РФ.

Спикер якутского парламента Александр Жирков в своем выступлении выразил позицию республики и передал сводное заключение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) по проекту федерального закона рабочей группе правительства Российской Федерации.

В Сводном заключении обоснованы целесообразность включения коренных малочисленных народов в перечень участников отношений в сфере реализации государственной политики в области развития Арктической зоны Российской Федерации; уточнения понятийного аппарата в части определения понятия «Арктическая зона Российской Федерации» и ее состава; предложения по совершенствованию положений законопроекта по налоговому регулированию, регулированию закупок, созданию опорных пунктов развития Арктики, социально-экономическому развитию арктических территорий, охране окружающей среды. В документе особое место уделено северному завозу, малой авиации.

«Необходимо продумать вопрос обозначения тех субъектов, которые подпадают в Арктическую зону с учетом того, что Арктика — не только субъект управления, но и объект хозяйственной деятельности. Например, из трех колымских районов республики один по законопроекту отнесен к Арктической зоне, два района не включены, хотя у них общая схема жизнеобеспечения, логистики. Исходя из этого, в сам закон критерии отнесения территорий в Арктическую зону прописывать нет необходимости. В законопроект следует включить исчерпывающий перечень территорий, составляющих Арктическую зону, с учетом общности инфраструктуры, направлений хозяйственной деятельности», — отметил спикер Ил Тумэна.

Александр Жирков подчеркнул то, что в законопроекте следует больше осветить вопросы о проблемах коренных малочисленных народов и территориях традиционного природопользования, жизнеобеспечения.

Председатель парламента Якутии заострил внимание на особенности доставки топлива, продовольствия в арктические районы: «В Арктике всегда сталкиваются с проблемой северного завоза, поэтому в законе необходимо обязательно заложить понятие «северный завоз». В своем заключении по законопроекту Республика Саха (Якутия) настаивает законодательно закрепить норму, по которой бюджетные кредиты из федерального бюджета предоставляются в том числе в целях предоставления бюджетных кредитов субъектам для последующего кредитования хозяйствующими субъектами, осуществляющих закупку и доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, также внести соответствующие изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части повышения установленного порога ограничения для привлечения регионами межбюджетных кредитов из федерального бюджета.

Также Александр Жирков отметил необходимость отражения в законе особенностей регулирования закупок с учетом отдаленности и труднодоступности арктических территорий. Спикер Ил Тумэна указал на то, что закон должен быть базовым, системообразующим, на который должны опираться все нормативно-правовые акты, касающиеся Арктической зоны.

Александр Жирков выразил надежду на принятие законопроекта в первом чтении нынешним созывом Государственной думы.