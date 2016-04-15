Ереван, 15 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В армянском городе Гюмри на территории 102-й российской военной базы сегодня, 15 апреля продолжится суд по делу об убийстве семьи Аветисян, в котором обвиняется военнослужащий базы Валерий Пермяков.

Photolure Валерий Пермяков

На сегодняшнем заседании Пермяков отказался давать показания. «Я отказываюсь давать показания», — заявил обвиняемый на вопрос судьи Арутюна Мовсисяна.

На уточняющие вопросы своего адвоката, Премяков сказал, что состояние здоровья позволяет ему участвовать в судебном заседании, его ничего не стесняет, и ему никто не угрожал, чтобы он не давал показания в суде.

Подсудимый также подтвердил, что знает о том, что в случае отказа от дачи показаний будут обнародованы показания, данные в ходе следствия, и они могут трактоваться против него. Пермяков дал положительный ответ на вопрос о том, ясно ли ему в чем он обвиняется и какое наказание предусмотрено.

Судья в свою очередь напомнил, что подсудимый ранее признал себя виновным и спросил Пермякова: «Желаете ли внести изменения в эту позицию». «Нет», — ответил подсудимый.

Далее суд постановил продемонстрировать записи допросов Валерия Пермякова.

12 января 2015 года в своем доме в Гюмри были найдены тела 6 членов семьи Аветисян. Семья была расстреляна из автомата Калашникова, а самый младший, полугодовалый Сережа Аветисян, скончавшийся позднее, был заколот в своей колыбели штык-ножом. Тогда же стало известно о самовольном оставлении 102-й российской военной базы рядовым Пермяковым. Военнослужащего задержали через несколько часов на границе с Турцией российские пограничники и передали его российским военным. Почти сразу после задержания Валерий Пермяков признался в массовом убийстве, которое спровоцировало многотысячные акции протеста в Армении с требованиям о передаче Пермякова армянским правоохранительным органам.

По факту убийства семьи Аветисян российские правоохранители также возбудили уголовное дело, однако летом оно было передано армянской стороне.

В августе гарнизонный военный суд России уже приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы за дезертирство с оружием.

На заседания российского суда были зачитаны показания Пермякова на следствии, где он утверждал, что испытывал сильную тоску по дому и хотел в Читу. Потому решил, что, будучи в карауле, совершит побег, добудет деньги и одежду и доберется до России.