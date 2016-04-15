Берн, 15 апреля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В швейцарском городе Ньоне 15 апреля начинается жеребьевка полуфиналов двух наиболее значимых европейских футбольных турниров.

goal.net.ua Лига чемпионов

Сначала будут определены пары участников ½ финала Лиги чемпионов, а после — полуфиналисты Лиги Европы.

Пары участников будут определены слепым жребием без предварительного посева.

В жеребьевке примут участие германская «Бавария», английский «Манчестер Сити», испанские клубы «Атлетико» и «Реал».

Известно, что первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 26 и 27 апреля, а ответные матчи — спустя неделю.