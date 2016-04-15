Москва, 15 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter обратился к руководству НАТО с предложением поговорить с позиции силы с террористической группировкой «Исламское государство», а не с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Язык силы

«Не лучше ли с позиции силы побеседовать с ИГИЛ? Или кишка тонка?» — прокомментировал парламентарий слова замминистра обороны Польши Томаша Шатковского.

Ранее польский военный призвал альянс строить отношения с Москвой с позиции силы, чтобы предотвратить ее «решительные действия» в Европе, намекая на воссоединение Крыма с Россией.