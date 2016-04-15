Чебоксары, 15 апреля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии освободились места в Госсовете республики и городском собрании депутатов Чебоксар. И если на муниципальном уровне вакантное депутатское место будет замещено, то в региональном парламенте кресло будет пустовать до сентябрьских выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Чебоксарские депутаты

На последнем заседании Госсовета Чувашии, состоявшемся 7 апреля, было удовлетворено заявление депутата Анатолия Князева о досрочном сложении полномочий. Решение принято в связи с назначением его 24 марта министром сельского хозяйства Коми. Чувашские депутаты приняли решение единогласно, поблагодарив аплодисментами коллегу «за плодотворную депутатскую деятельность» и пожелав ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ЦИК Чувашии пояснили, что депутатский мандат в данном созыве останется свободным, так как Анатолий Князев шёл по одномандатному округу (Чебоксарский район) и для замещения необходимо провести дополнительные выборы. Но на ближайших выборах будет сформирован уже новый состав Госсовета Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Князев до декабря 2014 года являлся вице-спикером регионального парламента, а до депутатства в течение восьми лет возглавлял крупнейший сельский муниципалитет Чувашии. Отметим, что в Коми главой региона является Сергей Гапликов, который ранее шесть лет работал премьер-министром Чувашии.

14 апреля на городском собрании депутатов Чебоксар большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Лапина, который получил мандат по партийному списку КПРФ на выборах 2015 года. Он покинул городской парламент в связи с уголовным делом о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Он получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 5 апреля решение суда вступило в силу, Алексей Лапин был арестован.

Лидер фракции КПРФ в горсобрании Чебоксар Алексей Шурчанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что решение о кандидатуре и передаче мандата будет принимать муниципальная избирательная комиссия. Вакантный мандат должен достаться «списочнику», который шёл третьим по округу, где баллотировался Лапин.

Отметим, общегородской список КПРФ на выборах в горсобрание Чебоксар возглавили Валентин Шурчанов, депутат Госсовета Дмитрий Евсеев и начальник гаража в Чувашском республиканском управлении инкассации — филиале Российского объединения инкассации ЦБ РФ Рафис Якушев. Мандаты Шурчанова и Евсеева достались сыну главного чувашского коммуниста Алексею Шурчанову и Алексею Лапину, который выдвигался по партийному списку по одному из округов северо-западного района Чебоксар. Лапин был вторым номером, после Николая Абликова, который отказался от мандата, получив место помощника Валентина Шурчанова и возглавив отдел по оргпартработе в рескоме партии. На третьей позиции в партийном списке округа шёл Николай Григорьев.