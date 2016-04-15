Красногорск, 15 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Власти Подмосковья разработали отдельные требования высотности для исторических городов области. В ряде населенных пунктов уже введен запрет на возведение жилых зданий выше 17 этажей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

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Для 22 исторических городов Подмосковья Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области разработало отдельные требования к высотности.

Так, в Зарайске разрешено возводить здания не выше четырех этажей. Не выше пяти этажей можно строить в Верее, Можайске, Озерах, Рузе, Талдоме. Семью этажами ограничена жилая застройка в Бронницах, Волоколамске, Звенигороде, Истре, Кашире. Только в Подольске допустима максимальная высотность в 17 этажей.

По мнению подмосковных властей, высотная застройка допустима только для городов ближнего пояса Подмосковья. Максимальная высотность допускается только в городах с населением от 100 тысяч человек.

«Напомню, что у нас есть центральная, срединная и периферийная части Московской области. В крупных городах, конечно, нелогичностроить трех-четырехэтажные здания, но есть немало населенных пунктов, в которых многоэтажное строительство совершенно не обосновано», — поянсил Елянюшкин.

Он также отметил, что исключения допускаются только при особой социальной значимости проекта — переселения граждан из аварийных домов или при строительстве жилья для обманутых дольщиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Коломне рядом с ансамблем Коломенского кремля расположен автовокзал и строятся высотные жилые дома. Дом на ул. Пионерской, 54, имеет высотность в 13−17 этажей.

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