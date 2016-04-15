Москва, 15 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Чем бы ни закончилась встреча 17 апреля в Дохе стран — экспортеров нефти, в любом случае она повлечет за собой снижение стоимости черного золота, потому что не приведет к исчезновению профицита на рынке в 2016 году. Об этом говорится в исследовании «Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?», проведенном VYGON Consulting, передает сегодня, 15 апреля, корреспондент ИА REGNUM.

wallspaper.ru Добыча нефти

Согласно оценкам экспертов, если соглашение по заморозке будет подписано, то оно не приведет к исчезновению дисбаланса. Этот показатель может в 2016 году только сократиться с 1,1 до 0,64 млн баррелей в сутки из-за потребления.

В своем исследовании VYGON Consulting рассмотрело сразу несколько вопросов. Во-первых, перспективы для Организации стран — экспортеров нефти, во-вторых, сланцевую нефть США, в-третьих, наращивание объемов добычи нефти в РФ в последнее время. Так, проанализировав возможности разных стран на нефтяном рынке, эксперты заключили, что если какие-либо решения не будут приняты в текущем году, то дисбаланс на рынке не исчезнет и в этом случае, однако, также сократится до 1,1 млн баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что если Саудовская Аравия как крупнейший балансирующий поставщик станет единолично снижать объемы добычи нефти, пропорционально ее росту в Иране, то в этом случае избыток углеводородного сырья в текущем году удастся дополнительно уменьшить вдвое, то есть до 0,32 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, если переговоры завершатся фиаско, то цены на нефть могут обвалить до $30 за баррель. Однако так как рынок уже давно находится в ожидании того, что соглашение будет подписано, и спекулянты будут закрывать короткие позиции, уменьшая этим цены, то падения цены на нефть до $30 за баррель можно будет ожидать и в случае успеха на переговорах.

«По данным ОПЕК об уровнях производства января — февраля, новый потолок добычи картеля должен быть зафиксирован на уровне в 32,3−32,5 миллиона баррелей в сутки, что c учетом возвращения Индонезии в организацию, а также роста мирового спроса на нефть за 4 года с момента установки последней квоты и 40%-й доли ОПЕК в его удовлетворении, полностью соответствует здравому смыслу», — подчеркивают аналитики.

Однако решение Организации стран — экспортеров нефти об изменении суммарной квоты, которое по результату можно сопоставить с соглашением по заморозке, может привести к тому, что произойдет эффект разорвавшийся бомбы: мировые СМИ будут заявлять о том, что ОПЕК уничтожает нефтяной рынок, увеличивая квоты, в свою очередь, цена на нефть спекулятивно провалится, объясняют аналитики VYGON Consulting.

Что касается стран — членов ОПЕК, то Саудовская Аравия является единственным государством, где существует довольно гибкий уровень для балансировки рынка. По мнению аналитиков, в текущем году саудовские нефтяники продолжат производить нефть на уровне 2015 года, то есть по 10 млн баррелей в сутки. К примеру, добыча в феврале этого года составила 9,9 млн баррелей в день. Кроме того, Саудовская Аравия имеет довольно высокий уровень валютного резерва: по данным на февраль — $582 млрд. Также страна намерена вкладывать свои инвестиции в сооружение китайских НПЗ. Таким образом, до 2020 года именно Саудовская Аравия будет оказывать дальнейшее влияние на цены на нефть, уверены исследователи.

13 апреля ИА REGNUM сообщало о том, что в преддверии встречи по заморозке в Дохе 17 апреля глава Минэнерго России Александр Новак провел переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми. По предварительным данным, стороны обсудили возможность заморозки объемов добычи нефти. Как ранее сообщалось, Саудовская Аравия изменила свое решение и заявила о своем намерении участвовать в соглашении по заморозке и без участия Ирана.