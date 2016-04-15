Аналитики: Цены на нефть будут падать и дальше
Москва, 15 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Чем бы ни закончилась встреча 17 апреля в Дохе стран — экспортеров нефти, в любом случае она повлечет за собой снижение стоимости черного золота, потому что не приведет к исчезновению профицита на рынке в 2016 году. Об этом говорится в исследовании «Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?», проведенном VYGON Consulting, передает сегодня, 15 апреля, корреспондент ИА REGNUM.
Согласно оценкам экспертов, если соглашение по заморозке будет подписано, то оно не приведет к исчезновению дисбаланса. Этот показатель может в 2016 году только сократиться с 1,1 до 0,64 млн баррелей в сутки из-за потребления.
В своем исследовании VYGON Consulting рассмотрело сразу несколько вопросов. Во-первых, перспективы для Организации стран — экспортеров нефти, во-вторых, сланцевую нефть США, в-третьих, наращивание объемов добычи нефти в РФ в последнее время. Так, проанализировав возможности разных стран на нефтяном рынке, эксперты заключили, что если какие-либо решения не будут приняты в текущем году, то дисбаланс на рынке не исчезнет и в этом случае, однако, также сократится до 1,1 млн баррелей в сутки.
Эксперты отмечают, что если Саудовская Аравия как крупнейший балансирующий поставщик станет единолично снижать объемы добычи нефти, пропорционально ее росту в Иране, то в этом случае избыток углеводородного сырья в текущем году удастся дополнительно уменьшить вдвое, то есть до 0,32 миллиона баррелей в сутки.
В то же время, если переговоры завершатся фиаско, то цены на нефть могут обвалить до $30 за баррель. Однако так как рынок уже давно находится в ожидании того, что соглашение будет подписано, и спекулянты будут закрывать короткие позиции, уменьшая этим цены, то падения цены на нефть до $30 за баррель можно будет ожидать и в случае успеха на переговорах.
«По данным ОПЕК об уровнях производства января — февраля, новый потолок добычи картеля должен быть зафиксирован на уровне в 32,3−32,5 миллиона баррелей в сутки, что c учетом возвращения Индонезии в организацию, а также роста мирового спроса на нефть за 4 года с момента установки последней квоты и 40%-й доли ОПЕК в его удовлетворении, полностью соответствует здравому смыслу», — подчеркивают аналитики.
Однако решение Организации стран — экспортеров нефти об изменении суммарной квоты, которое по результату можно сопоставить с соглашением по заморозке, может привести к тому, что произойдет эффект разорвавшийся бомбы: мировые СМИ будут заявлять о том, что ОПЕК уничтожает нефтяной рынок, увеличивая квоты, в свою очередь, цена на нефть спекулятивно провалится, объясняют аналитики VYGON Consulting.
Что касается стран — членов ОПЕК, то Саудовская Аравия является единственным государством, где существует довольно гибкий уровень для балансировки рынка. По мнению аналитиков, в текущем году саудовские нефтяники продолжат производить нефть на уровне 2015 года, то есть по 10 млн баррелей в сутки. К примеру, добыча в феврале этого года составила 9,9 млн баррелей в день. Кроме того, Саудовская Аравия имеет довольно высокий уровень валютного резерва: по данным на февраль — $582 млрд. Также страна намерена вкладывать свои инвестиции в сооружение китайских НПЗ. Таким образом, до 2020 года именно Саудовская Аравия будет оказывать дальнейшее влияние на цены на нефть, уверены исследователи.
13 апреля ИА REGNUM сообщало о том, что в преддверии встречи по заморозке в Дохе 17 апреля глава Минэнерго России Александр Новак провел переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуайми. По предварительным данным, стороны обсудили возможность заморозки объемов добычи нефти. Как ранее сообщалось, Саудовская Аравия изменила свое решение и заявила о своем намерении участвовать в соглашении по заморозке и без участия Ирана.